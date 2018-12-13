اللقطات الأولى لحادث سيارة نقل صدمت 7 سيارات أمام مول شهير بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو زعموا أنه يرصد لحظة اصطدام سيارة نقل محملة بأطنان من الحديد بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق أمام مول شهير بمدينة الشيخ زايد.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام مول شهير بدائرة القسم.

وكشفت التحريات أن سائق سيارة نقل محملة بحديد تسليح فقد السيطرة على عجلة القيادة، واصطدم بنحو 7 سيارات ملاكي كانت متوقفة، ما أسفر عن إصابة شخص.

وتحفظت قوة من القسم على السائق، وتم انتداب لجنة بالتنسيق مع إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.