مصر | قرار النيابة في مصرع عامل إثر انفجار إطار سيارة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار النيابة في مصرع عامل إثر انفجار إطار سيارة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة عامل بورشة إطارات سيارات، لقى مصرعه إثر انفجار إطار سيارة بوجهة، بمركز كرداسة، بعد ورود تقرير الطب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

كان ورد بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز كرداسة مفاده بمصرع عامل بورشة إطارات سيارات، حال عمله بالورشة، وبالانتقال والفحص تبين وفاة عصام. ع.ز، اثر انفجار إطار سيارة بوجهه، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة.