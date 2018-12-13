أخبار مصر | "دعم وطلب".. كواليس زيارة رئيس نادي الزمالك لنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دعم وطلب".. كواليس زيارة رئيس نادي الزمالك لنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن رئيس نادي الزمالك، زار اليوم مقر نقابة الصحفيين، يرافقه المستشار أحمد جلال نائب رئيس النادي، وبحضور إيهاب الخولي ومحمد الحسيني عضوي مجلس النواب.

وأضاف في بيان له، إن ذلك جاء حرصًا من مجلس النقابة على حل مشكلة الزملاء أعضاء نادي الزمالك، وفي إطار الاتصالات المستمرة التي أجراها بكل الجهات المعنية من مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة ونادي الزمالك.

وحضر من مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر، كما حضر اللقاء عدد من الزملاء الأعضاء بنادي الزمالك، وأكد في بيانه، أن اللقاء اتسم بالصراحة والوضوح ومناقشة كل المشكلات والموضوعات المتعلقة بالزملاء الأعضاء بنادي الزمالك.

ورحب نقيب الصحفيين برئيس نادي الزمالك والوفد المرافق له، وطالب بضرورة حل كل المشكلات المتعلقة بالزملاء الأعضاء في النادي، وتيسير ممارسة كامل حقوقهم المترتبة على عضويتهم بالنادي في إطار ما تم الاتفاق عليه برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وأشار رئيس نادي الزمالك، دعمه الكامل للزملاء أعضاء النادي وحل جميع المشاكل والخلافات السابقة في إطار من الثقة المتبادلة بين نقابة الصحفيين ونادي الزمالك والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه مع نقيب الصحفيين من قبل.

وطالب رئيس النادي مساندة النقابة لنادي الزمالك في أزمة العضويات المُستثناة مع الجهات المعنية، حرصًا على استقرار عضويات الزملاء الصحفيين بالنادي.

وفى نهاية اللقاء أكد نقيب الصحفيين ورئيس نادي الزمالك على العلاقات الودية، وعودة الأمور إلى مجاريها، وإزالة كل أوجه الخلاف التي كانت مُثارة من قبل ووجها الشكر والتقدير إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايتهما الكريمة لحل الأزمة.

وفي النهاية، وجه رئيس النادي الدعوة إلى نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، ومجلس النقابة؛ لزيارة النادي والمشاركة في افتتاح صالة الجمباز الجديدة غدًا الجمعة.

وكان قد التقى سابقا "سلامة" بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس نادي الزمالك؛ لإنهاء الأزمة التي وقعت بين النادي والنقابة، وذلك بحضور وفد من النواب ضم كلًا من: "الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، النائب إيهاب الخولي، النائب محمد الحسيني"؛ حيث تم الاتفاق على تمكين الزملاء من ممارسة عضويتهم الكاملة بالنادي في إطار العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين.