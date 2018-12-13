أخبار مصر | ننشر كيفية التقديم لانتخابات مقاعد النقابة العامة والفرعية‎ بالصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كيفية التقديم لانتخابات مقاعد النقابة العامة والفرعية‎ بالصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، آليات التقديم لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وفقاً لقانون النقابة ولائحتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور أحمد صلاح سيد، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات، وحضور الدكتور أحمد صلاح هلال، والدكتورة رانيا صقر، والدكتور ربيع الدندراوي، والدكتور عبد الله رافع، والدكتور محمد يحي، وأعضاء ورؤساء لجان تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية، ومدير عام النقابة، ومدير عام الشئون القانونية بالنقابة.

وقالت اللجنة فى بيان لها إنها تبدأ تلقى طلبات الترشيح فى الفترة من ١٥ ديسمبر 2018 إلى 24 من نفس الشهر، وحددت اللجنة مقر لجنة تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني ابتداء من 15/12/2018 حتي 24/12/2018 بما في ذلك أيام الإجازات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء.

كما حددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح وهى: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصه أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري، على أن يتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتي انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء على طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.

وأوضحت اللجنة أنه تم مخاطبة النقابات الفرعية بمنع نقل القيد الفرعي من نقابة فرعية إلى أخرى، إلا من خلال النقابة العامة؛ وذلك لتحديث البيانات بالنقابة العامة وحتى لا يحدث ازدواج أو خلل في كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، هذا وتتمنى اللجنة التوفيق لجميع المرشحين، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستسعى جاهدة لإخراج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بصيادلة مصر.