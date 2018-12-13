أخبار مصر | اختيار الزميل جيلانى كساب مستشارا إعلاميا لاتحاد أطباء الأسنان العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختيار الزميل جيلانى كساب مستشارا إعلاميا لاتحاد أطباء الأسنان العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت أمانة اتحاد أطباء الأسنان العرب برئاسة الدكتور ياسر الجندي، على اختيار الزميل جيلانى كساب رئيس تحرير "مجلة الأسنان وفاميلى دكتور" مستشارا إعلاميا للاتحاد والذي يضم اثنى عشر دولة عربية.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول لاتحاد أطباء الأسنان العرب الذى عقد في القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وصرح الدكتور ياسر الجندى الأمين العام لاتحاد أطباء الأسنان العرب ونقيب أسنان مصر، بأن اختيار جيلانى يعد مكسب لمصر وشبابها من حيث تولى المناصب القيادية فى الوطن العربي، مشيرا إلى أن نجاح كساب فى إدارة المركز الإعلامي للمؤتمر الدولي الأول للاتحاد والذى حضره أكثر من عشرون دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى كسرين كلى رئيس الاتحاد العالمي للأسنان الذي ساهم فى اختيار الأمانة العامة للاتحاد للصحفي المصري.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبدالسلام المدنى رئيس مؤتمر "ايدك دبي" ثاني أكبر مؤتمر على مستوى العالم باختيار كساب لهذا المنصب، مشيرا إلى أن الصحفيين المصريين دائما لديهم قدرة على تولى أفضل المناصب محليا ودوليا، وذلك؛ لحرصهم على تطوير العمل بشكل دائم.