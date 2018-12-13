أخبار مصر | لحظة مقتل "أب ونجله" أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة مقتل "أب ونجله" أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو يظهر فيه مقتل عماد صابر(45 سنة) ونجله ديفيد (21 سنة)، الذين راحوا ضحية إطلاق نار قام به ربيع مصطفي خليفة، والمكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، بشارع الصرافة بمدينة المنيا.

ويوضح الفيديو، المجني عليه عماد صابر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يحاول زحفاً ليحتضن نجله ديفيد، ولكن لم يستطع، كما يظهر في المقطع لحظة القبض على المتهم بالقتل.

وأصدرت منذ قليل، إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، بيانا، بشأن مقتل اثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي:

"بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م. فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".

ونشر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لكنائس المنيا، بعض التغريدات له، تعليقا عن قتل أب ونجله أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا.

وقال إن ما حدث أمس أخطر من حادث دير الأنبا صموئيل والذي تورط فيه أعداء لنا جميعا، وتابع في تغريدة أخرى على موقع "تويتر": ما زلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وتدخل شخصي من الرئيس، المنيا تعاني من مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، تتغير الحكومات والوضع كما هو، نحن نعاني مسيحيين ومسلمين والأمر لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.

وحصلت الخليج 365 على التصاريح الخاصة بدفن قتيلى المنيا والذين قتلوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا أمس وهم عماد المقدس ٤٩ عاما و نجله ديفيد ٢١ عاما.

حيث أظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن بالمتوفى "عماد كمال صادق" أن سبب الوفاة إصابة نارية بالفك السفلى من الجهة اليسرى بالوجه "دخول وخروج "، كما اظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن لكمال عماد كمال "والمعروف بـ"ديفيد " وهو نجل عماد كمال " القتيل الأول"، وأن سبب الوفاة إصابة نارية بالعين اليسرى "دخول وخروج" وبالكتف الأيسر "دخول وخروج".