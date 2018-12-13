شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الحكومة تدعم استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالكابتن أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم خلال اللقاء التواصل مع المهندس هاني أبو ريدة الموجود مع رئيس الا تحاد الأفريقي لكرة القدم بشرم الشيخ .

حيث اتفقا على ترشح مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 وأن الملف يلقي كامل الدعم من وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية .