شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية تستضيف اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية الأفريقية للعلوم 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، نجاح مصر في استضافة الاجتماع السنوي المقبل للأكاديمية الأفريقية للعلوم في عام 2019 بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتجمع الخامس.

وتضم الجمعية العامة للأكاديمية عدد 400 عضواً من عدد 54 دولة افريقية، وتأتي هذه الإستضافة كثمرة لمباحثاته مع الجانب الأفريقي أثناء تكريمه واختياره في زيارته الحالية للأكاديمية الأفريقية للعلوم في مدينة بروتوريا بجنوب أفريقيا كأول عضو شرفى لمصر من قبل الأكاديمية تقديراً لدوره الذي ظهر جلياً كنموذج متميز وفريد لتطوير العلوم في افريقيا ونجاحه في توطيد الشراكات الاستراتيجية الثلاثية الألمانية المصرية الأفريقية القائمة بينهم، وبموجب هذه العضوية تتاح له تلقائياً كافة الحقوق والإمتيازات السارية على أفراد الجمعية.

في هذا السياق فقد رحب الدكتور فليكس داكورا رئيس الأكاديمية بدعوة الدكتور منصور لعقد الإجتماع المقبل بمصر معرباً عن تقديره لدور الجامعة الألمانية بالقاهرة في دعم العلماء الأفارقة وإتاحة الفرصة لهم لإكتساب الخبرات البحثية التي تقدمها الجامعة لباحثيها والمساهمة في دعم الصناعات وخلق اقتصاديات مبنية على العلم لتنمية القارة الافريقية، مؤكداً أن هذا ليس جديدا على مصر التي طالما قادت الجهود التنموية في افريقيا.

هذا وقد صرح الدكتور أشرف منصوربأن الجامعة قد دخلت لعمق أفريقيا منذ عده سنوات حيث خصصت ضمن المنح السنوية التي تقدمها 15 منحة للطلاب الأفارقة من دول القارة، وخاصة دول حوض النيل في مختلف التخصصات الدراسية الأكاديمية والبحثية بكلياتها، وذلك مساهمة منها في إعداد قادة المستقبل، كما أنها تعمل على نقل وتوطين كافة التكنولوجيات الألمانية من مصر إلى افريقيا باعتبارها الشريان النابض والحيوي للقارة السمراء حيث يأتى ذلك بدعم وتأييد الدولة المصرية.

مدللاً على ذلك بأن فاعليات أعمال معرض «ايمو هانوفر “EMO HANNOVER سبتمبر 2017 شهدت توقيع الجامعة لإتفاقية مع وDMG MORI Africa وهى فرع من الشركة الأم DMG MORI- حيث يتعاون الطرفان في إنشاء مركز تكنولوجى بالمجمع الصناعى في الجامعة الألمانية يقدم خدماته إلى الصناعة المصرية والإفريقية وتمنح الجامعة الألمانية لـ DMG MORI Africa الحق في عرض ماكنتها فيه بغرض العرض والتدريب لخدمة الصناعة الوطنية وتأهيل كوادر المجمع والسوق الإنتاجى المصرى والافريقي.

كما أشاد بفوز كل من الدكتور توماس لوفلر الأستاذ بقسم هندسة العمارة بكلية الهندسة بالجامعة والدكتور طارق متولي خليل الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية هندسة وعلوم المواد، بالجائزة الفيدرالية الألمانية العالمية»الابتكار الأفريقية الألمانية«لعام 2018 وذلك لإنجازاتهما البحثية في مجالات استخدامات الطاقة الشمسية وتخزينها في توليد الكهرباء وضخها لتشغيل أجهزة التكييف والتدفئة في المنازل.

وأكد منصور أن أختيار عقد الأجتماع السنوى المقبل للجمعية العامة للأكاديمية الأفريقية للعلوم بمقر الجامعة الالمانية بالقاهرة بمصر يتواكب مع قرار رئاسة مصر للأتحاد الأفريقى لعام 2019 هما مؤشران إيجابيان شاهدان على عودة مصر بثقلها لتبؤ مركز الريادة بالقارة بل ومنطقة الشرق الأوسطى وبأن هذا التناغم الثنائى يتطلب إعادة صياغة تصور عام ورؤية تقود للتنمية ينجم عنها أنشطة وعلاقات تجارية وصناعية وزراعية متنوعة وكبيرة، وتدفق للمزيد من رؤؤس الأموال لإقامة المشاريع الإستثمارية في القارة البكر المفعمة تربتها بالمواد الخام والمزروعات مما يتوفر من خلالها فرص عمل للشباب إضافة إلى دورها في الترويج السياحى من قبل الدول الافريقية المشاركة في العديد من اللقاءات المنظمة التي تعقد في مصر وأخرها منتدى أفريقيا 2018 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ برعاية ورئاسة السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فكل سائح يزور مصر يكون سفيرا لها في بلاده ينقل ما يعيشه ويشاهده إلى أبناء وطنه.

تجدر الإشارة إلى أن فيليكس دابور داكورا رئيس الأكاديمية الإفريقية للعلوم في بريتوريا جنوب إفريقيا فقد زار الجامعة في شهر أكتوبر لعام 2017 على رأس وفداً افريقي زائرا من أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الإفريقى وجاءت الزيارة إيجاد فرص لتعزيز التعاون الأكاديمى العلمى التطبيقى والتكنولوجى والابتكار لمشروع- إفريقيا 2024، وذلك لمناقشة سبل مساهمة الجامعة في دعم هذا المشروع، كما شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مؤخراً زيارة وفد أفريقي رفيع المستوى من دول أوغندا، كوت ديفوار، تنزانيا، السنغال، وكينيا وذلك للإطلاع على أحدث التكنولوجيات التي توصلت لها الجامعة والتي جاءت زيارتهم على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICTفي دورته الثانية والعشرين والذي اقيم في الفترة من 25 وحتى 28 من شهر نوفمبر لعام 2018.