شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 25 ألف طن مكرونة شهريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء 25 ألف طن مكرونة شهريا، ذات جودة عالية وبسعر مناسب، على أن يبدأ توريدها اعتبارا من 25 ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم طرح المكرونة في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع وجود شركة تقوم بأعمال التفتيش والمراقبة والمراجعة على المنتج بالمصانع والتأكد من جودة العبوات من حيث التعبئة والتغليف عند الاستلام.

وأشار البيان إلى أن التعاقد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة في توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة لطرحها في كافة المنافذ التابعة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين.