شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: يجب على الأفراد أن يتحولوا من فكر انتظار الوظيفة لريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أول معرض لريادة الأعمال بجامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الخميس، بحضور الدكتور محمود السعيد عميد الكلية والدكتورة هبه مدحت زكي مدير حاضنة الأعمال بالكلية، والأساتذة والطلاب، وبمشاركة عدد من الشركات الناشئة التي تخرجت من الدورة الأولي لبرنامج حاضنة الأعمال بالكلية والشركات الناشئة المحتضنة حاليًا في الدورة الثانية للبرنامج.

وبحسب بيان، تم خلال الافتتاح، استعراض ما تم تحقيقه منذ انضمام تلك الشركات الناشئة للبرنامج وما أعدته لتسويق مشروعاتهم وأفكارهم ونماذج أعمالهم المبتكرة والإبداعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إننا نأمل أن تنتشر فكرة ريادة الأعمال بمصر للتحول من العقل المرتبط بالوظائف الحكومية، ليصبح الأفراد رواد أعمال، مضيفًا أن التطورات في أوروبا وجنوب شرق آسيا أرتبط بجهود الحكومات ومبادرات الأفراد وريادة أعمالهم.

وأشار الخشت، إلى أن فكرة ريادة الأعمال، هي فكرة بالغة الأهمية، مؤكدًا أن هناك فرق بين التهور والمغامرة المحسوبة التي يكون صاحبها لديه تفكير مسبق وعقلاني ونقدي، وموضحًا أن البنية التي تحكم ريادة الأعمال يجب أن تكون في الخطاب الديني الجديد وتطوير العقل المصري.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الاقتصاد يستطيع أن يحرك القوي الثقافية والدينية، لافتًا أن فكر ريادة الأعمال يجب أن يكون فكر جميع الطلاب، وهو ما تسعي الجامعة إلى طرحه من خلال مقرر ريادة الأعمال الذي سيتم تطبيقه كمتطلب دراسي لطلاب الجامعة.

ووجه الخشت، بتشكيل وحدة على مستوي الجامعة من خلال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بلائحة خاصة، وذلك لتطبيق فكر ريادة الأعمال بين الطلاب على مستوي كليات الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الكلية تحتفل بانطلاق أول معرض لريادية الأعمال بالجامعة والذي تنظمه حاضنة الأعمال بالكلية، وهي أول حاضنة أعمال على مستوي الجامعات الحكومية، مضيفًا أن الهدف منها النهوض بالشباب والمساهمة في خفض معدلات البطالة وخلق جيل جديد من رواد الأعمال.

وأضاف السعيد، أن الحاضنة قامت بتدريب 2500 متدرب سواء من داخل الجامعة أو خارجها ونظمت 19 ندوة، و15 ورشة عمل، و3 برامج تدريبية للطلاب.

وعرضت الدكتورة هبه مدحت زكي مديرة حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نبذه عن شركات الدورة الأولي لبرنامج الاحتضان وما تقدمه من أفكار، مشيرةً إلى أن حاضنة أعمال الكلية تهدف إلى دعم المشروعات الابتكارية التي يكون لها أثر إنمائي على الاقتصاد القومي، وتساهم في تحويل الكثير من المشروعات الناشئة من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، كما تقوم بتقديم خدمات لطلاب وخريجي جامعة القاهرة.