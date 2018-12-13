شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة الخاصة، بإضافة كليتي الطب البشرى والعلاج الطبيعى إلى كليات الجامعة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة النهضة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .