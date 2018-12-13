شكرا لقرائتكم خبر عن «برزنتيشن» تعلن بث مباريات الزمالك والإسماعيلي والمصري الإفريقية على «أون سبورت» حصريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة بريزنتيشن سبورتس عن حصولها على حقوق بث مباريات الزمالك والمصري والإسماعيلي في دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. ويلعب الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية خلال الموسم الحالي. وكتبت شركة بريزنتيشن في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «بريزنتيشن سبورتس تحصل على حقوق بث المباريات الأفريقيه لأندية الزمالك والمصري والإسماعيلي في دور الـ 32 لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية الأفريقية فقط على شاشة أون سبورت».

شكرا لقرائتكم خبر عن «برزنتيشن» تعلن بث مباريات الزمالك والإسماعيلي والمصري الإفريقية على «أون سبورت» حصريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .