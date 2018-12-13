شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوي «فيس بوك».. «الري» تواجه أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومسؤولى محافظة الجيزة في حل مشكلة تراكم القمامة بمصرف المحيط (بمنطقة سقارة) وذلك في إطار تفعيل محور تحسين نوعية المياه ضمن محاور استراتيجية 2050 واستجابة لبعض الشكاوى المطروحة على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في هذا الصدد.

وأوضحت وزارة الري في بيان رسمي، الخميس، إنه تمت الاستجابة السريعة للشكوى التي قام بنشرها أحد المرشدين السياحيين على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المتمثلة في تراكم القمامة والمخلفات داخل مجري مصرف المحيط (المريوطية) المار بطريق سقارة السياحي، حيث تم التوجيه لاجهزة الوزارة بمحافظة الجيزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وازالة القمامة والمخلفات من المصرف المذكور.

وأضافت الوزارة أنه تم بالفعل رفع المخلفات من المجري المائي، علاوة على رفع المخلفات من على جانبى المجرى بالتنسيق مع محافظة الجيزة في المسافة من مدخل الطريق بشارع الهرم وحتى مطلع كوبري الدائري، كما تم توجيه معدات الوزارة لاستكمال عملية رفع القمامة والمخلفات بطول المجري وصولاً إلى موقع أحد الفنادق بالمنطقة.

من جانبها، أكد بيان رسمي أصدرته إدارة هندسة صرف الجيزة بمحافظة الجيزة بأن هناك بعض النقاط البسيطة بالمجري التي يواجه تشغيل المعدات فيها بعض الصعوبات نظرا لوجود كباري مشاه ومواسير مياه عرضية، مما يتطلب التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لازالة المخلفات منها زجارى العمل على ذلك.

وناشدت وزارة الموارد المائية والرى المواطنين القيام بمسؤلياتهم للحفاظ على المجارى المائية التي تعد شرايين الحياة للمصرين وعدم القاء المخلفات فيها لما ينتج عن ذلك من تهديد لسريان المياه ويعد اساءة للمظهر الحضارى والجمالى ويؤثر سلبا على كافة القطاعات سواء الزراعي أو الصحي اوالسياحي كما تهيب الوزارة بوسائل الاعلام التنويه عن عدم تلويث المجارى المائية وعدم القاء المخلفات والقمامة فيها حفاظا على نوعية المياه والمظهر الحضارى لها.

أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة

أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة

أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة

أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة

أزمة قمامة المصرف المحيط في الجيزة

القمامة تغطى مصرف كوتشينز - صورة أرشيفية