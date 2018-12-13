شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يلتقي رئيس وزراء كوريا الجنوبية.. ويطالب بإلغاء حظر السفر إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخميس، برئيس وزراء كوريا الجنوبية وعدد من المسؤولين الكوريين خلال زيارته إلى «سول» على رأس وفد برلماني مصري.

وأشار عبدالعال إلى أن هذه أول زيارة لرئيس برلمان مصري إلى كوريا الجنوبية، لافتا إلى عمق العلاقات المصرية الكورية التي بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي، وأن مصر اول من اعترف باستقلال كوريا عند إعلانه من القاهرة عام 1943.

كما طالب «عبدالعال» الجانب الكوري لزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات تنمية سيناء والصعيد، وإنشاء المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة، والتعدين، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيداً بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، والخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر في المجال الاقتصادي، والمشروعات التنموية الكبيرة التي تتم في هذا السياق. وأشار إلى أن تلك الإصلاحات تشجع على دخول العديد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

وأكد أن مصر تعد شريك إستراتيجي مهم لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الجانب الكوري لديه حرص كبير في التنسيق مع الجانب المصري بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، أو في منطقة الشرق الأوسط..

وفي لقائه مع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية مع مصر، أكد «عبدالعال» على التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، واستعرض بعض مشروعات التعاون بين البلدين، سواء في مجال الاستثمار أو إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، ودعا إلى مزيد من الاستثمارات الكورية في مصر.

من جانبه، أشار رئيس جمعية الصداقة الكورية إلى أنه زار مصر عدة مرات، وأنه رغم تحذيرات السفر التي ما تزال قائمة، إلا انه لم يمنع ذلك الكوريين من زيارة مصر، ووعد ببذل جهود من أجل إلغاء تلك التحذيرات، خاصة بعد التحسن الكبير والملحوظ التي شهدته الأوضاع الداخلية في مصر أمنياً واقتصادياً.

وفي لقائه مع لى هاى – تشان رئيس الحزب الديمقراطى الحاكم بكوريا الجنوبية، قال «عبدالعال» إن العلاقات العسكرية بين البلدين تشهد تطورات إيجابية، خاصة بعد افتتاح المكتب العسكرى المصرى في سفارة مصر بكوريا الجنوبية، إلى جانب التدريبات العسكرية المشتركة. ودعا عبدالعال، رئيس الحزب الديمقراطى الكورى إلى حث الشركات والمؤسسات الكورية لزيادة استثماراتها في السوق المصرى والاستفادة مما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية، وكذلك التشريعات التي أصدرها مجلس النواب.

كما طالب بإلغاء قرار حظر السفر إلى مصر، خاصة أن الأوضاع حالياً في مصر باتت تشجع على مزيد من السياحة التي تتمتع مصر بالعديد من مقوماتها.

علي عبد العال يلتقى برئيس وزراء كوريا الجنوبية