شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ميكنة ملفات أكثر من 45 ألف عامل بصحة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق عمل المكون من الإدارات المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بميكنة ملفات وبيانات العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بمختلف الفئات من خلال ملف شامل لكل موظف بالمديرية بالانتهاء من ميكنة جميع ملفات العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية والذي بلغ أكثر من 45 ألف ملف للعاملين شامل كل بياناتهم بداية من مصوغات التعيين والشهادات وقرارات استلام العمل وتراخيص مزاولة المهنة وحركة الترقيات والجزاءات وغيرها.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بميكنة جميع ملفات العاملين بصحة الشرقية، تماشياً مع سياسة الدولة نحو التطور التكنولوجي لسرعة إنجاز الأعمال تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على ملفات العاملين وتنفيذاً لخطة الحكومة الالكترونية بجميع القطاعات الحكومية .

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي قام به فريق العمل والذي يعد تطور حقيقي في إنجاز الأعمال وتوفير الوقت، وقام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لفريق العمل .