شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة السيسى فى قلب العاصمة الإدارية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " زيارة مفاجئة.. السيسى فى قلب العاصمة الإدارية"، تكشف ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل الزيارة المفاجئة للرئيس عبد لافتاح السيسى بقلب العاصمة الإدارية.. الرئيس يتفقد المشروعات ويشدد على الالتزام بالإطار الزمنى وأعلى معايير الجودة.. ومتحدث الرئاسة: الجولة شملت المسجد والكاتدرائية والطرق. فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..

ـ أوروبا تفيق من نومها الطويل فى أحضان الجماعة.. مخابرات ألمانيا: الإخوان أخطر من داعش.. موقع ألمانى: مساجد الجماعة تستقطب أعداداً أكبر.. الأمن: يهددون الديمقراطية و1000 عنصر يعملون فى اجتذاب اللاجئين.. واستمرار التوسع فى ولايات الشرق ـ أوروبا تفيق من نومها الطويل فى أحضان الجماعة.. مخابرات ألمانيا: الإخوان أخطر من داعش.. موقع ألمانى: مساجد الجماعة تستقطب أعداداً أكبر.. الأمن: يهددون الديمقراطية و1000 عنصر يعملون فى اجتذاب اللاجئين.. واستمرار التوسع فى ولايات الشرق ـ زيارة مفاجئة.. السيسى فى قلب العاصمة الإدارية.. الرئيس يتفقد المشروعات ويشدد على الالتزام بالإطار الزمنى وأعلى معايير الجودة.. ومتحدث الرئاسة: الجولة شملت المسجد والكاتدرائية والطرق

ـ ضبط متهمين فى واقعة «الحب فوق الهرم».. جمّال » حصل على 4 آلاف جنيه مقابل دخول المصور الدنماركى للهرم ـ ضبط متهمين فى واقعة «الحب فوق الهرم».. جمّال » حصل على 4 آلاف جنيه مقابل دخول المصور الدنماركى للهرم ـ حصلت على قرض 50 ألف جنيه من «المشروعات الصغيرة ».. هناء تنشئ مصنعاً للمراتب الجاهزة مع زوجها

ـ الدكتورة الراقصة تواصل الاستفزاز.. منى برنس من تليفزيون إسرائيل: "أنا حرة وهغير ثقافة التطبيع" ـ الدكتورة الراقصة تواصل الاستفزاز.. منى برنس من تليفزيون إسرائيل: "أنا حرة وهغير ثقافة التطبيع" ـ شهادة دولية جديدة.. الإصلاحات الاقتصادية تحقق فائضا فى الموازنة لأول مرة منذ 14 سنة

ـ "القوى العاملة" تمنح طالبى "كعب العمل" أحقية استخراجه من أى مكتب تشغيل ـ "القوى العاملة" تمنح طالبى "كعب العمل" أحقية استخراجه من أى مكتب تشغيل ـ "التعليم": امتحانات نصف العام من المنهج.. ووفرنا متسعا زمنيا فى الجدول

ـ القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسكندرية ـ القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسكندرية



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