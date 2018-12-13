شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الصيادلة: إصدار شهادة حسن السير بـ100 جنيه حتى 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة تلقى طلبات الترشيح لانتخابات نقابة الصيادلة، برئاسة الدكتور أحمد صلاح سيد، اجتماعا لها، لتحديد آليات التقديم لانتخابات النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية وفقاً لقانون النقابة ولائحتها، حيث مقرر بدء تلقى طلبات الترشيح فى الفترة من 15 ديسمبر 2018 إلى 24 من نفس الشهر.

وحددت اللجنة مقر لجنة تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي الدور الثاني ابتداء من 15-12-2018 حتى 24-12-2018، بما في ذلك أيام الاجازات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وآخر يوم حتى الساعة الخامسة مساء، كماحددت اللجنة الأوراق المطلوبة للترشح .

وقررت اللجنة أن إصدار شهادات حسن السير والسلوك سيتم التقديم لها ابتداء من يوم الخميس 13-12-2018 حتي انتهاء ايام تقديم طلبات الترشح، بما فيها يوم الجمعة الموافق 14-12-2018 بعد صلاة الجمعة وحتي الخامسة مساء، و تعطي الشهادة بناء على طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقررة للشهادة وقدرها ( 100 جنيه).

وتابعت اللجنة: فى حالة تقديم الطلب من التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا يتم استلامها بعد الساعة الثالثة مساء، وفى حالة تقديم الطلب بعد الساعة الثانية عشر ظهرا يتم استلامها فى اليوم التالى، وتعطى للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقارى أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقى الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعى.

عقد الاجتماع، برئاسة الدكتور أحمد صلاح سيد رئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات، وحضرأعضاء اللجنة وهم : الدكتور أحمد صلاح هلال، الدكتورة رانيا صقر، الدكتور ربيع الدندراوى، الدكتور عبد الله رافع، الدكتور محمد يحيى.