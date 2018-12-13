شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. معلومات الوزراء: 7.7 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى 2018/2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف عن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/2018. وأوضح الإنفوجراف أن 7.7 مليار دولار أمريكى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2018/2017.





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