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فيديوجراف.. دماء على القضبان.. تاريخ حوادث القطارات فى تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت أنقرة على مأساة جديدة تكشف عن حجم الفساد فى البنية التحتية لدى تركيا، حيث لقى 9 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون صباح الخميس فى حادث قطار فائق السرعة فى العاصمة التركية أنقرة.

 

ـ شهدت تركيا على مدار تاريخها العديد من حوادث القطارات  أهمها :

يوليو 2004

خروج قطار ركاب سريع خلال رحلة بين أنقرة وإسطنبول

 أسفر عن مقتل 41 شخصًا وسقوط 74 مصابًا.

 

27  - يناير 2008

خروج قطار ركاب خلال رحلة بين إسطنبول ومدينة دنيزلي

أسفر عن سقوط 9 قتلى

 

–27 أغسطس 2009

اصطدام قطار بجرار  خلال رحلة بين مدينة إسطنبول ومدينة أسكى شهير

أسفر عن وفاة 5 أشخاص.

 

–8 يوليو 2018

خرج قطار ركاب من بلدة أوزون كوبرى بمدينة أردنة

كان بداخله 362 راكبا و6 عاملين

أدى إلى انقلاب 5 عربات

وأسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 318 آخرين.

 

13 ديسمبر 2018

..اصطدام قطارين فى العاصمة التركية أنقرة

أسفر عن مقتل  9 أشخاص  و 43 مصابا

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