شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. دماء على القضبان.. تاريخ حوادث القطارات فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظت أنقرة على مأساة جديدة تكشف عن حجم الفساد فى البنية التحتية لدى تركيا، حيث لقى 9 أشخاص حتفهم وأصيب 43 آخرون صباح الخميس فى حادث قطار فائق السرعة فى العاصمة التركية أنقرة. ـ شهدت تركيا على مدار تاريخها العديد من حوادث القطارات أهمها : يوليو 2004 خروج قطار ركاب سريع خلال رحلة بين أنقرة وإسطنبول أسفر عن مقتل 41 شخصًا وسقوط 74 مصابًا. 27 - يناير 2008 خروج قطار ركاب خلال رحلة بين إسطنبول ومدينة دنيزلي أسفر عن سقوط 9 قتلى –27 أغسطس 2009 اصطدام قطار بجرار خلال رحلة بين مدينة إسطنبول ومدينة أسكى شهير أسفر عن وفاة 5 أشخاص. –8 يوليو 2018 خرج قطار ركاب من بلدة أوزون كوبرى بمدينة أردنة كان بداخله 362 راكبا و6 عاملين أدى إلى انقلاب 5 عربات وأسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة 318 آخرين. 13 ديسمبر 2018 ..اصطدام قطارين فى العاصمة التركية أنقرة أسفر عن مقتل 9 أشخاص و 43 مصابا

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