شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية صباح اليوم، الخميس، لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة تضمنت كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية.

كما تضمنت الجولة متابعة المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، المدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، مشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة/الإسماعيلية والقاهرة/بلبيس والطريق الدائريتطوير طريق السويس، تطوير محور المشير طنطاوى.