انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة 4" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، لانطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى الأردني " العقبة - 4 "، والذى يستمر حتى الحادى والعشرين من ديسمبر الجارى بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين.

وقال الرفاعي في وقت سابق، إن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة .

وأوضح أن خطط التدريب تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتى تساهم فى نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

يأتى تدريب " العقبة -4 " استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التى تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكرى والأمنى بين القوت المسلحة لكلا البلدين الشقيقين .