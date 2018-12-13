"مستقبل وطن" ينظم قافلة طبية في قرية السنبلاوين بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة المنيا، قافلة طبية، الخميس بقرية السنبلاوين مركز أبو قرقاص. وقالت وفاء العياط، أمين المرأة محافظة المنيا، إن القافلة وقعت الكشف الطبي على ٨٥ طفلًا و١٦٥ سيدة، وعلى هامش القافلة تم تنظيم ندوة عن العنف ضد المرأة شاركت في الندوة الدكتورة حنان كشك أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب.

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