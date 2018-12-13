بالصور.. الداخلية تستهدف 60 بؤرة إجرامية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان: داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 60 بؤرة إجرامية خلال 7 أيام، ونجحت في ضبط 1121 قطعة سلاح ناري و1735 سلاح أبيض و 1157 قضية مخدرات. كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 41 تشكيلا عصابىا، وإعادة 40 سيارة مُبلغ مسروقة وذلك في إطار حملاتها المتواصلة والمكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وجمع السلاح من قبضة حائزيه، وإحكام السيطرة الأمنية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع، وجاري استكمال الجهود الأمنية؛ لضبط الخارجين عن القانون.

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