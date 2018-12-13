وزير الكهرباء: قريبا شحن العدادات بتحويل رصيد من المحمول أو بـ"البلوتوث"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار سعى وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن سواء فنية أو إدارية ،تستعد الوزارة حاليا لطرح أنظمة جديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع بطريقة أكثر سهولة وفى أى وقت و من أة مكان دون الارتباط بمواعيد أو منافذ شحن ، وأكد الدكتور محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه سيتم قريبا الإعلان عن أنظمة شحن جديدة للعدادات مسبوقة الدفع .
وقال شاكر ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن أنظمة الشحن الجديدة لن ترتبط بمواعيد أو أماكن محددة لشحن العدادات ، موضحا أن عملية الشحن تتوقف على وجود رصيد كاف فى الهاتف المحمول وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أى وقت دون الإنتظار لانتهاء العطلات و الإجازات على رغم من برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام ، مضيفا أن الوزارة تضع على عاتقها حاليا تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن بشكل كبير تكون ، مواز لما يقدم من خدمات فى أوربا.
ومن جانبه أكد المهندس الحسينى الفار ، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أنه سيتم طرح مناقصة فى شهر يناير المقبل لاختيار الشركات التى ستنفذ خدمة الشحن من المنزل ، مؤكدا أن اختيار الشركات المنفذة لم يستغرق شهر على الأكثر، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد الشحن بحد أقصى منتصف العام الجديد قائلا "لن يمر منتصف العام الجديد بدون هذه الخدمات الجديدة".
و أوضح الفار، أن نظام الشحن الجديد سيمكن المشترك من تحويل رصيد لعداد الكهرباء من هاتفه المحمول فى أى وقت و من اى مكان ، موضحا أنه سيتم إتاحة خدمة تحويل الرصيد ايضا باستخدام خاصية "البلوتوث " لتكون أكثر سهولة و يسرعلى المشترك ، علاوة على ذلك سيتم زيادة عدد أفرع الشحن الخاصة لشحن العدادات مسبوقة الدفع.
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