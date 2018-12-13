شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الرئيس السيسى يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية صباح اليوم، الخميس، لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل.

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية الخميس أنه يبقى كارلوس غصن رئيسا له بعدما أظهر تحقيق داخلى حول تصريح مدخوله بانه يتوافق مع القوانين الفرنسية.

أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019

سيطر الحديث عن تفعيل مفهوم "الثورة الصناعية الرابعة"، أو ما يسمى "الصناعة 4.0" على نقاشات وجلسات مؤتمر "ميتال بوليتان للصلب فى الشرق الأوسط"، الذى يعقد فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر 2018، وبحضور عدد من كبير من كبار شركات وصناع الحديد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

تنظم وزارة الصحة والسكان سلسلة من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية المختلفة فى المناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

احتل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي المركز الثالث فى قائمة الهدافين الأفارقة بتاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 20 هدفاً.

"خلاص مش هتلف كتير.. من دلوقتى تقدر تطلع كعب العمل من أى مكتب تشغيل"، دون التقيد بمقر إقامتك ومحافظتك ومكان المنشأة التى تعمل بها، وذلك بعد قرار وزارة القوى العاملة للتخفيف عن المواطنين .

أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن الاتصالات جارية مع كافة الجهات المعنية، قبل إعلان موقف مصر النهائى من التقدم بطلب رسمى لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب.

فى مفاجأة جديدة، رفض الاتحاد الافريقى لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية، على استاد برج العرب بعد غدا السبت .

اختارت شبكة "espn" الرياضية العالمية، النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى بالتشكيلة المثالية للجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تخلف فريق جيما الأثيوبى عن موعد حضوره للإسكندرية وبالتحديد لمدينة برج لعرب، قبل مواجهة الأهلى غداً الجمعة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما حدد فجر اليوم الخميس كموعداً لوصوله إلا أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يصل لبرج العرب وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وبحسب ما أفادت تقارير، قد ألغى حفل الكريسماس السنوى الذى يقيمه البيت الأبيض للصحفيين والإعلاميين.

تناولت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود لقطة فنية حول رحيل الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة، حيث رسم الفنان إبراهيم سعدة "فارس" يرحل على حصان حزين بسبب فراقه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 740.183 مليار جنيه.

شكوتك بصوتك.. مواطن يشكو من حرق الزبالة بالقطامية: "عيالنا جالهم الربو"

تلقت خدمة شكوتك بصوتك شكوى قارىء من حرق القمامة بمقلب بالقطامية و قال فى رسالته لخدمة صحافة المواطن و التى تتيح للقراء المشاركة بتسجيل صوتى عن المشكلة جاء فيه: "عيالنا جالهم الربو واشتكينا للبيئة ومجلس الوزراء ولم يتحرك أحد" .

حصل ”الخليج 365” على فيديو يتضمن اعتراف المتهمين بتسهيل صعود السائحين الدنماركيين إلى الهرم والمعروفة بواقعة "فيديو الهرم"، حيث أكد خلاله "موسى عمر موسى" (55 عاما) من منطقة نزلة السمان ويعمل "جمال"، أنه التقى يوم 28 نوفمبر الماضى بسيدة تدعى "هند" ومعها اثنين من المواطنين، وطلبوا منه الصعود إلى الهرم الكبير.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جولة تفقدية استغرقت عدة ساعات لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من المشروعات فى قطاع الطرق والنقل.



قطعة قطن ملوثة تم استخدامها لتنظيف جرح طفل رضيع لم يتجاوز عمره وقتها سبعة أيام كانت كفيلة بإصابة هذا الطفل بــ"التيتانوس" وارتفاع درجة حرارته لــ 45 درجة مئوية مما أضر بمركز الحركة والكلام فى المخ حيث أصابه ضمور كامل فتحول من طفلا ظنه أهله سيكون طبيعيا لآخر قعيد لا يتكلم .