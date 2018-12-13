شكرا لقرائتكم خبر عن خلاص مش هتلف كتير.. إزاى تطلع كعب العمل من أى مكان × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خلاص مش هتلف كتير.. من دلوقتى تقدر تطلع كعب العمل من أى مكتب تشغيل"، دون التقيد بمقر إقامتك ومحافظتك ومكان المنشأة التى تعمل بها، وذلك بعد قرار وزارة القوى العاملة للتخفيف عن المواطنين .

وينشر ”الخليج 365” إجراءات إصدار كعب العمل وكيفية استخراجه من مكاتب التشغيل فى ضوء القرار الجديد لوزارة القوى العاملة.

1- كعب العمل من أهم الأوراق المطلوبة ضمن مصوغات التعيين بأى شركة أو منشأة .

2- دلوقتى تقدر تطلع كعب العمل من أى مكتب عمل أو مديرية قوى عاملة فى أى محافظة بعد قرار وزارة القوى العاملة .

3- استخراج "كعب العمل" من أى مكتب تشغيل دون التقيد بالنطاق الجغرافي لمحل إقامة المواطن أو المنشأة التى يعمل بها العامل.

4- خلاص مش لازم تسافر لمحل إقامتك عشان تطلع "كعب العمل"

5- مكاتب العمل بتشتغل من الأحد حتى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا .

6- توجه لأى مكتب عمل ومعاك أصل المؤهل الدراسى وصورة منه.

7- بطاقة الرقم القومى لازم تكون معاك لاستخراج كعب العمل وجهز صورة ضوئية منها .

8- للذكور لابد من إحضار الموقف من التجنيد.

9- تقدم مكاتب العمل الخدمة فى نفس اليوم مجانا دون أى رسوم.