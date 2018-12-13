شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة: العلاقات مع مصر تشهد طفرة كبيرة بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير أسامة بن أحمد نقلى السفير السعودى بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية شهدت طفرة كبيرة فى مختلف مجالات التعاون فى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال السفير السعودى بالقاهرة -فى بيان أصدرته السفارة اليوم الخميس بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين وتوليه مقاليد الحُكم فى المملكة- إن التنسيق بين مصر والمملكة العربية السعودية يشهد مستوى غير مسبوق فى كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأضاف "أجدد ومنسوبى بعثة المملكة الدبلوماسية فى جمهورية مصر العربية الولاء والطاعة لقائد الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذى قاد البلاد برؤية تنموية شاملة، تجسدت فى برنامج التحول الوطنى 2020، ورؤية المملكة 2030، التى حققت نقلة نوعية فى كافة المسارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية".

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