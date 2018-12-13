شكرا لقرائتكم خبر عن صور..انطلاق مؤتمر الشباب العربى الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل على مسرح وزارة الشباب والرياضة، مؤتمر الشباب العربى الافريقي لمكافحة الإرهاب بالفكر المستنير، والذي تنظمه منظمة الوحدة العربية الافريقية. وبدا ضيوف المؤتمر من مفكرين وسياسيين التوافد على مقر وزارة الشباب والرياضة لحضور فعاليات مؤتمر الشباب العربي الافريقي لمكافحة الارهاب.

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