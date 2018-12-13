شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ الشكوى المقدمة ضد شركة فرانز باك بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة فرانز باك، إن نيابة النزهة قررت حفظ المحضر رقم 4091 لسنة 2018 إدارى النزهة بتاريخ 6/12/2018، فى الشكوى المقدمة من الشرطة، ضد محمد أحمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة فرانز باك "نشاط تنظيف" بصالة السفر 1، 2 بمطار القاهرة والتى ثبت عدم صحتها من إدارة الشركة.

كما ثبت عدم إخلال الشركة بشروط التعاقد مع شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن إدارة وتشغيل عدد من ماكينات تغليف الحقائب عن طريق التحايل وعدم تفعيله للدفاتر المسلمة الممهورة بخاتم شركة ميناء القاهرة الجوى لتحصيل إيراداته اليومية، كما ثبت أيضا عدم التعمد بإنشاء دفاتر صادرة عن شركته وإلزام العاملين بتشغيلها بدلا من الدفاتر الخاصة بشركة الميناء بطريقة صدرية بفرص التهرب من دفع نسب الإيرادات المستحقة علي اجمالي الايرادات وفقا للعقد المبرم بينهما والتهرب الضريبي بالمخالفة للقانون

وأرسلت الشركة شهادات رسمية من نيابة النزهة بحفظ الشكوى وموافقة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بالموافقة على وضع استيكرز مصمم من الشركه المشكو فى حقها فرانز باك للتجارة والاستثمار من الإيصال المختوم من القطاع المالى.