شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وكيل إعلام القاهرة: مشاريع التخرج ناقشت الجهود القومية وحروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، إن الكلية احتفلت بمشروعات التخرج لطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون، موضحة أن هذه المشروعات تضمنت مجموعة متميزة من الأعمال وأن القيمة الأساسية لها هى الارتباط بقضايا المجتمع المعاصرة واحتياجاته، وأنها تعبر عن فكر واع للطلاب فى 10 مشروعات 5 للفيديو و5 للراديو.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى لـ"الخليج 365"، أن المشروعات تتميز أيضا بأن الطالب ينتج المراحل المختلفة لمشروع التخرج بدءا من الفكرة والمعالجة وباقى العناصر، ويستحدم تجهيزات الكلية التى يتدرب عليها طوال العام الدراسى، ولا يتم الاستعانة بأى أشخاص من الخارج ويتم العمل من خلال مشرفين من الكلية والاستعانة بخبراء لمناقشة الأفكار وإعطاء الخبرة العملية ومناقشة الطلاب فى جدوى الأفكار ومدى ارتباط هذه الأفكار باحتياجات المجتمع.

وأشارت إلى أن الأعمال تتناول مشروعات قومية مهمة مثل مشروع الثروة السمكية ومشروعات تحدثت عن حروب الجيل الرابع لخدمة بعض الأهداف غير المسئولة التى نتصدى لها، وكذلك استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالشكل السليم ليكون وعى الطالب قوى بالتعامل مع السوشيال ميديا، موضحة أن هناك بعض المشروعات التى تحدثت عن الهوية المصرية والانتماء للوطن وتمت معالجتها بشكل متميز من خلال مشروع حصل على المركز الأول اسمه "قهوة عم صابر" يتحدث عن الهوية المصرية والانتماء للوطن وكيفية تعميق هذا الانتماء وعدم الاستسلام لأى تحديات او مشكلات تواجههم.