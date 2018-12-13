وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول الساحل والصحراء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب التى تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولى للتدريب.

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، كلمة رحب فيها بضيوف مصر من الأخوة الأفارقة، مشيرًا إلى قدرة المنطقة الشمالية على احتضان مثل هذه التدريبات التى من شأنها أن تصقل مهارات الدول المشاركة وتضيف مزيداً من التقارب بين الأشقاء فى القارة الإفريقية .

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلي للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكى لمنطقة البيان والذى تضمن عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والإستطلاع والمشاة الميكانيكى والمهندسين والقوات الخاصة، ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي، والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التى بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب من دول تجمع الساحل والصحراء، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية.

وفي نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات المشاركة معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأولى ، كما قام بتكريم عدد من ضباط الدول المشاركة فى التدريب.

يذكر أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بدول الساحل والصحراء، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ الإجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء عام 2016، كما تم إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء على أرض مصر فى فترة وجيزة، وتم تزويده بجميع التجيهزات التكنولوجية.

حضر مراحل التدريب عددًَا من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي المعاهد العسكرية.