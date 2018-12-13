رئيس جامعة الأزهر يفتتح الحاضنة التكنولوجية "رواق" بهندسة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب فرع أسيوط، يرافقهم الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، كلية الهندسة بجامعة الأزهر بقنا.

وافتتح المحرصاوي، والوفد المرافق له، حاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" بمقر الكلية.

وقال الدكتور بركات محمد حسانين عميد الكلية، المشرف على الحاضنة، إنها تعد أول حاضنة أعمال تكنولوجية يتم إنشاؤها بجامعة الأزهر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومشروع تعزيز ريادة الأعمال من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID SEED واللذين يقدمان الدعم المالى والفنى للحاضنة.

وقال الدكتور محمد جلال فرغلي، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة جامعة بالكلية، مدير الحاضنة، إنها تهدف إلى تقديم جميع أوجه الدعم الفني والتدريبي والإرشاد في مجال الإبتكارات العلمية وريادة الأعمال وتدريب الطلاب والخريجين على المهارات و الخبرات التي يتطلبها سوق العمل بالإضافة إلي احتضان خريجي الجامعات من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال بمقر الحاضنة وتقديم خدمات بما يوازي ما قيمته ١٥٠ الف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.