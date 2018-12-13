حجز النطق بالحكم على سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها بأكتوبر لـ 15 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة ربة منزل متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، وابن شقيقها، لجلسة 15مارس المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعي وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر و محمد الغلبان.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام، قيام المتهمين "علي إبراهيم عبد الكريم، و فاطمة محمود حسن ، و مصطفي إبراهيم محمود"، بقتل المجني عليه طلعت عبد العاطي خلف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية"، وكمن له في المكان الذي أيقن سلفا المرور منه، وما إن ظفر به حتي باغته بضربة علي رأسه فأسقطه ووالي ضربه قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، فيما قام المتهمان الثانية والثالث بالاشتراك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول، في قتل المجني عليه.