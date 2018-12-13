أخبار مصر | لتقديم الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر فقرًا.. ننشر خريطة قوافل "الصحة" في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتقديم الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر فقرًا.. ننشر خريطة قوافل "الصحة" في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الصحة والسكان سلسلة من القوافل الطبية، تستمر لمدة يومين بكل محافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المختلفة فى المناطق والقرى الأكثر فقراً.

والمحافظات التي تشملها القوافل هي الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ودمياط.

وسيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية اليوم فى مناطق كفر حجازى مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبهيج مركز برج العرب محافظة الاسكندرية، وذلك بجانب إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة بحر البقر1 مركز الحسينية محافظة الشرقية.

وإطلاق قافلتين طبيتين يومي 14 و15 في منطقتي الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.

وأيضًا إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق السبعين مركز طامية الفيوم، وكفر الصهبي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحضرة الجديدة مركز وسط محافظة الأسكندرية، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر.

وسيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 16 و17 ديسمبر في مركز طبي النهضة الجديدة محافظة القاهرة.

وإطلاق 7 قوافل طبية أخرى في يومي 19 و20 ديسمبر الجارى في مناطق شما مركز أشمون محافظة المنوفية، الحمام محافظة مطروح، وحوض عشرة مركز المنتزه محافظة الاسكندرية، والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وطمافيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، ووحدة الواصفية مركز أبوصوير محافظة الاسماعيلية، والعنتية محافظة دمياط .