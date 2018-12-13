أخبار مصر | رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول "الساحل والصحراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول "الساحل والصحراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب التي تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولي للتدريب .

وألقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة رحب فيها بضيوف مصر من الإخوة الأفارقة، مشيراً إلي قدرة المنطقة الشمالية علي احتضان مثل هذه التدريبات التي من شأنها أن تصقل مهارات الدول المشاركة وتضيف مزيداً من التقارب بين الأشقاء في القارة الإفريقية .

واستمع الفريق محمد فريد إلي شرح تفصيلي للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة البيان والذي تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكي والمهندسين والقوات الخاصة، ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالي والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التي بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب من دول تجمع الساحل والصحراء، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية .

وفي نهاية المرحلة نقل الفريد محمد فريد تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة، معربا عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأولي ، كما قام بتكريم عدد من ضباط الدول المشاركة في التدريب .

يذكر أن مصر تولي اهتماما كبيرا بدول الساحل والصحراء ، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء عام 2016، كما تم إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء علي أرض مصر في فترة وجيزة ، وتم تزويده بكافة التجيهزات التكنولوجية .

حضر مراحل التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسي المعاهد العسكرية .