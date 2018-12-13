أخبار مصر | "والي" تشارك في احتفالية مؤسسة "دروسوس" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي" تشارك في احتفالية مؤسسة "دروسوس" بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في احتفالية مؤسسة دروسوس، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويأتي ذلك بحضور المغامر المصرى عمر حجازي الذى قام بالسير من سيناء إلي الأهرامات بقدم واحدة، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للإعاقة.

وكانت قد قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر لديها مشاكل كثيرة وما تبحث عنه في مصر والحكومة هو أفكار الشباب المبدعة المختلفة، مشيرة إلى أن جائزة بيبسي هي للفكرة التي تساعدنا علي حل بعض المشاكل حيث تهدف الجائزة لأفكار خاصة بالمساواة بين المرأة والقضاء على الفقر والجوع.

وأشارت والي خلال كلمتها بفعاليات توقيع بروتوكول تعاون لدعم مجتمع ريادة الأعمال في مصر بالجامعة الأمريكية، إلى أن البطالة في الإناث هي أربع أضعافها في الذكور، مضيفة أنه يجب أن نشجع المرأة على العمل؛ لتحقيق المساواة في الدخل والتواجد في سوق العمل بنفس القوة والقدرة والإنتاجية كي تتقدم مصر.

وأضافت والي أن الوزارة والحكومة تؤمن بأهمية العمل يداً بيد مع القطاع الخاص ومؤسسات ريادة الأعمال المختلفة في محاولة جادة لربط الشباب المصري بتحديات مجتمعه والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال مجموعة من الحلول المبتكرة التي بتنفيذها تساهم في استكمال جهود الحكومة المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً.

وأكدت والي أن مشروعات ريادة الأعمال تمثل ركيزة للنهوض بالاقتصاد القومي، وتبادل الخبرات بين الشباب والخبراء في المجالات المختلفة مما يسهم في وضعهم على الطريق الصحيح للتغلب على المعوقات التي قد تواجههم لخروج أفكارهم ومشاريعهم إلى النور."

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تتولي تحضير مذكرة العمل التي تتضمن المحاور الرئيسية والتحديات المطلوب إيجاد حلول لها، وذلك بالتعاون مع شركة بيبسيكو مصر المسؤولة عن الدعم الفني والمادي لرواد الأعمال من خلال تقديم النصح والإرشاد ضمن مراحل "الهاكاثون" على أن تتولى شركة "رايز أب" التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.