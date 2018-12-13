مصر | بـ"طعنة غائرة بالرقبة".. مقتل شاب على يد صديقه لخلافات بينهما بالغردقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طعنة غائرة بالرقبة".. مقتل شاب على يد صديقه لخلافات بينهما بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، مصرعه على يد صديقه بعد طعنة غائرة بالرقبة نتيجة خلافات بينهما، وذلك بمنطقة الميناء بالغردقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وتجرى التحقيقات.

وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا بمقتل شاب، 21 عاما، على يد صديقه 21 عامًا، نتيجة خلافات بينهما، حيث طعنه "بمطواة" في الرقبة وفر هاربًا.

وتمكنت قوة من مباحث البحر الأحمر، من ضبط المتهم، وبدأت نيابة الغردقة التحقيقات، حيث انتدبت الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها.