مصر | مقابل 4 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الإباحي أعلى الهرم الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابل 4 آلاف جنيه.. تفاصيل جديدة في واقعة الفيديو الإباحي أعلى الهرم الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الميزة، عن تفاصيل واقعة الفيديو الإباحي، للمصور الدنماركي أندرياس هفيد، وتبين أنه تعرف على فتاة مصرية على موقع التواصل الإجتماعي، تدعي هند وطلب منها أن تعرفه على شخص، ليسهل له صعود الهرم الأكبر خوفو، مقابل مبلغ مالي، لتحقيق أمنيته، والتصوير عاريا أعلى قمة الهرم.

وأضافت التحقيقات، أن بعد قدوم المصور الدنماركي لمصر، عرفته الفتاة على جمال بالمنطقة الأثرية بالهرم يدعي موسي، وشرح له طريقة صعوده للهرم الأكبر، دون أن يراه أحدا من الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة الأثرية، وتقاضى 4 آلاف جنيه مقابل ذلك.

وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، في نهاية نوفمبر الماضي، ارتدى المصور الدنماركي ملابس سوداء هو وصديقته، حتى لا يراهما أحدا ليلا، واتبع خطوات خيال الهرم، لسهولة صعوده الهرم الأكبر، حيث ذهبا إلى هضبة الجيزة، وسلكا طريقا مختلفا بعيدا عن الأمن، وانتظرا حتي تأكدا من خلو الهرم تماما من السياح، ثم تسلقا الهرم الأكبر خوفو، وقاما بالتصوير عاريان هو وصديقته.

