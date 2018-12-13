شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مصر للطيران تدرب الأطقم الجوية للخطوط الهندية والليبية والسودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بالتوسع في الأنشطة التسويقية التي تقدمها شركات وهيئات الوزارة وجذب المزيد من العملاء الجدد، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، بأن أكاديمية مصر للطيران للتدريب قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي لعدد من أطقم طيارين الخطوط الجوية الهندية على طرازات الإيرباص A320 وبوينج B777 وB737-800 ،حيث يشمل البرنامج تدريبا نظريا وعمليا على أجهزة الطيران التمثيلى بواسطة مدربين مصريين مؤهلين دوليا يتمتعوا بخبرات متراكمة تعطى للأكاديمية ميزة نسبية عن باقى مراكز التدريب المنافسة في الشرق الأوسط.

وأبدى المتدربون إعجابهم الشديد بالإمكانات البشرية من محاضرين معتمدين دوليا وخدمة عملاء على مستوى عالى من المهنية وكذلك ماتملكه الأكاديمية من أجهزة تدريب عالمية.

وأضاف الطيار عبدالهادي الشقنقيري، رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، أنه في ظل التعاون المشترك بين مصر والأشقاء العرب وإيمانا من أكاديمية مصر للطيران للتدريب بدورها الاستراتيجى نحو التوسع وتكثيف التعاون المشترك بينها وبين شركات الطيران في الشرق الأوسط والوطن العربى تم الاتفاق مع وفد الخطوط الجوية الليبية على تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية على أجهزة الطيران التمثيلى من طراز الإيرباص A320 وA330 وقد أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات المتاحة داخل الأكاديمية حيث تم الاتفاق على بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لعمل البرامج التدريبية المتفق عليها مما يزيد من حجم التعاون المشترك مع شركة الطيران الليبية.

كما قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الوقت الحالى بتدريب أطقم الضيافة الجوية للخطوط الجوية السودانية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الطوارئ CEET وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكبCST، كما تم الاتفاق على تدريب المهندسين على أحدث البرامج التدريبية في مجال صيانة الطائرات من طراز الإيرباص A320وB737-500 والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة، كما تم استكمال المناقشات لبحث توسيع أوجه الشراكة والتعاون، حيث من المخطط أن يستمرهذا التعاون المثمر لفترة طويلة قادمة مما يرسخ من روابط المشاركة مع الخطوط الجوية السودانية ويزيد من كفاءة عنصرها البشرى والذى يعكس الثقة في قدرة وكفاءة أكاديمية مصر للطيران للتدريب العريقة.