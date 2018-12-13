شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لطلب «مُسنة» بتوصيل مياه شرب لمنزلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لطلب السيدة المسنة البالغة من العمر 83 عامًا، والمقيمة بمفردها في منزل بالطوب الأحمر بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بخصوص، توصيل خط مياه شرب تحقيقاً لطموحها للوضوء.
على الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق بالشرقية وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمعاينة المنزل على الطبيعة والبدء في أعمال توصيل خط مياه الشرب لمنزل السيدة المسنة. وتوجهت اللجنة لمنزل السيدة بقرية وتم توصيل مياه الشرب النظيفة إلى منزلها في نفس اليوم.
وتوجهت السيدة المسنه بالشكر والدعاء لمحافظ الشرقية والجهات المعنية لإستجابتهم السريعه وتحقيقهم لرغبتها في الحصول على مياه شرب نظيف بعد معاناتها لسنوات طويلة وعدم تمكنها من توصيله.
يذكرأن محافظ الشرقية استقبل طلب من سيدة مسنة تطلب توصيل خط مياه شرب إلى منزلها خلال اللقاء الإسبوعي لإستقبال وحل شكاوى المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.
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