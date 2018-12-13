شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يستجيب لطلب «مُسنة» بتوصيل مياه شرب لمنزلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ‏لطلب السيدة المسنة البالغة من العمر 83 عامًا، والمقيمة بمفردها في ‏منزل بالطوب الأحمر بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق بخصوص، ‏توصيل خط مياه شرب تحقيقاً لطموحها للوضوء.‏

على الفور أمر المحافظ بتشكيل لجنة مكونة من رئاسة مركز ومدينة ‏الزقازيق والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق ‏بالشرقية وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لمعاينة المنزل على ‏الطبيعة والبدء في أعمال توصيل خط مياه الشرب لمنزل السيدة المسنة. وتوجهت اللجنة لمنزل السيدة بقرية وتم توصيل مياه الشرب النظيفة ‏إلى منزلها في نفس اليوم.‏

وتوجهت السيدة المسنه بالشكر والدعاء لمحافظ ‏الشرقية والجهات المعنية لإستجابتهم السريعه وتحقيقهم لرغبتها في ‏الحصول على مياه شرب نظيف بعد معاناتها لسنوات طويلة وعدم تمكنها ‏من توصيله.‏

يذكرأن محافظ الشرقية استقبل طلب من سيدة مسنة تطلب توصيل ‏خط مياه شرب إلى منزلها خلال اللقاء الإسبوعي لإستقبال وحل شكاوى ‏المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.