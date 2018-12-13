شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح حسب الله في مطرانية سوهاج: السيسي رسخ لثقافة المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب، القس مرقص وكيل مطرانية سوهاج، خلال جولة الحزب لتدشين حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» لتوزيع 100 الف بطانية. وقال النائب صلاح حسب الله، ان المسلمين والمسيحيين هما عنصري هذه الامة على مر التاريخ، ولن تنجح أي محاولة للنيل من وحدة الوطن.

وأشار إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى منذ اللحظة الاولى لتوليه الحكم على أإرساء مبدأ المواطنة، والقضاء على التمييز ونشر روح المحبة والتسامح بين الجميع.

من جانبه، توجه وكيل مطرانية سوهاج، بالشكر لقيادات حزب الحرية على هذه المبادرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية مع الدولة من اجل رفع المعاناة عن المواطن البسيط.

حضر اللقاء عدد من قيادات الكنيسة بسوهاج، ونواب رئيس الحزب اللواء حسن ناجي والنائب طلعت القواس والمحاسب احمد مهنا الامين العام للحزب.

يذكر أن حزب الحرية أطلق حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» لتوزيع 100 الف بطانية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

صلاح حسب الله يلتقي بالقس مرقص وكيل مطرانية سوهاج

صلاح حسب الله يلتقي بالقس مرقص وكيل مطرانية سوهاج