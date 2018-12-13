شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد عدة مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية، صباح اليوم الخميس، لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل.

وتضمنت جولة الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم، والمدينة الرياضية، والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، والمدينة السكنية بغرب مدينة الشروق، ومشروعات تطوير تقاطع طرق القاهرة/ الإسماعيلية والقاهرة/ بلبيس والطريق الدائري، وتطوير طريق السويس، وتطوير محور المشير طنطاوي.

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل

جولة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السسي لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبقطاع الطرق والنقل