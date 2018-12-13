شكرا لقرائتكم خبر عن «المأساة اسمها سالم».. كفيله يمنعه من مغادرة المملكة ويطالبه بـ٣ ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسي أنزل مصر.. أمي ماتت ومعرفتش أمشي في جنازتها».. بكلمات تخنقها الدموع بدأ حديث سالم جميل، المواطن المصري من محافظة دمياط، راويًا قصته التي تقف فصولها عند منعه من العودة لوطنه من الأراضي السعودية، كونه مطالبا بسداد ٣ ملايين ريال للكفيل.

يبدأ سالم أول فصول قصته قائلا: «غادرت قريتي إلى المملكة العربية السعودية قبل 3 سنوات مثلي مثل الكثيرين من أبناء مصر الذين سافروا للخارج من أجل العمل وتوفير حياة كريمة لأسرهم، حيث تحملت مرارة الغربة من أجل تأمين مستقبل أطفالي».

ويتابع: «التقيت الكفيل الذي أجبرني على التوقيع على أوراق على بياض من أجل العمل بالمملكة، ولكني فوجئت بقيام الكفيل بعدها بتقديم شكوى ضدي وطالبني بسداد مبلغ ٣ ملايين ريال سعودي أي بما يقدر بمبلغ ١٥ مليون جنيه مصري، بعد أن استغل توقيعي على بياض على ٣ ورقات كسندات ضدي».

يطالب سالم بمحاسبته علنيا وإرسال الأوراق للأدلة الجنائية لتثبت أنها كانت أوراقا على بياض، موضحا أنه تقدم منذ أكثر من ثلاثة أعوام بقضية استرداد السندات التي وقع عليها مجبرا على بياض هو وكافة العمال الآخرين، وأحضر أكثر من 7 شهود يشهدون أنه قام بالتوقيع على بياض.

ويلفت الشاب المصري إلى فصول أخرى من معاناته، حيث لم يستطع النزول لحضور جنازة والدته التي توفيت دون أن يتمكن من رؤيتها، كما لم يتمكن من رؤية طفلته منذ ٣ سنوات، مناشدا السفارة المصرية بالرياض مساندته في مأساته التي جعلته معلقا بين دولتين.

من جانبه، قال مصدر بالسفارة السعودية بالقاهرة، رفض ذكر اسمه، إنه تمت مخاطبة السفارة المصرية بالرياض للتحقيق في شكوى المواطن سالم جميل، والتحقق من الواقعة وموقفه القانوني، وكذلك توفير الدعم المناسب في ضوء القانون بحيث يحصل على حقه، مشيرا إلى أن هناك اهتماما بالغا بشكاوى ومطالب المصريين بما يحفظ حقوقهم في الخارج.