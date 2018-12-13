شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الهجرة والتضامن والتعليم يستعرضون عددًا من الفعاليات المهمة باجتماع «الوزراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، عدداً من الأنشطة والفعاليات المهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تتعلق بمؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم»، والإعلان عن احتفالية بمناسبة انتهاء عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الاعلان عن تشكيل تحالف مصري إماراتي سعودي في المحتوى الرقمي المعرفي.

من جانبها، أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إلى استضافة مصر لمؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» خلال يومي17 و18من ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتةً إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء سيعرضون رؤاهم عن التعليم خلال المؤتمر.

وأوضحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن يوم 24 ديسمبر الجاري سيشهد احتفالية بمناسبة انتهاء عام ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال الاحتفالية عرض ما تم إنجازه لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة من جهود خلال عام.

من ناحيته، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الاتفاق على تشكيل تحالف مصري إماراتي سعودي للتعاون في مجال المحتوى الرقمي والمعرفي أثناء تواجده في مؤتمر عن التعليم بدبي بصحبة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن وزير التعليم الإماراتي أبدى إعجابه الشديد بنظام التعليم الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر بالصف الأول الابتدائي، معرباً عن رغبته في تطبيق هذا النظام بدولة الإمارات بداية من العام المقبل.

وأضاف «شوقي»: «سيتم عقد مؤتمر عن تكنولوجيا التعليم في لندن وهو مؤتمر عالمي يحضره 80 وزيراً للتعليم على مستوى العالم، وسيكون لمصر تواجد لأول مرة في تاريخ المؤتمر، حيث سيتم عرض تجربة مصر في استخدام التكنولوجيا في التعليم».