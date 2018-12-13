شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى مسؤولى لجنة البر بمسرح الأنبا رويس بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بمسئولى لجنة البر على مستوى كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح له اليوم، إن اللقاء عقد بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لافتا إلى أن اللقاء تضمن كلمة لقداسة البابا عن "الأبوة والعمل الاجتماعى" تلاها عرض قدمه القمص بيشوي شارل، مقرر اللجنة، لأعمال اللجنة خلال الستة أعوام الماضية وفائدة قاعدة البيانات التى تم إنشاؤها والتى وفرت ميزة سرية البيانات إلى جانب عدالة التوزيع.

وأضاف حليم، أنه تم عرض أربعة برامج يتم العمل بها في خدمة التنمية الاجتماعية حاليًا، وهى برامج بنت الملك ووثيقة أمان وعلم ابنك وشنطة البركة، مشيرا إلى أن المهندس مجدى الشرقاوى، مصمم برنامج قاعدة البيانات، تحدث عن أهمية البرنامج وكيفية استغلال البيانات المدخلة شرط كونها دقيقة، لفائدة الخدمة، لافتا إلى أنه فى ختام اللقاء أجاب قداسة البابا على أسئلة المشاركين.







