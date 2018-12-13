شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمقر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الخميس، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فى مقر وزارة الخارجية. وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اللقاء استعرض أوجه التعاون للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية. ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

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