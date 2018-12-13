شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن إنشاء أول محطة نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن إنشاء أول محطة رصد نصف أوتوماتيكية لرصد ملوثات الهواء المحيط بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وأعمال دعم الإستراتيجية البيئية بمحافظة كفر الشيخ ، وكذلك سعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وقالت الوزارة، فى بيان، إنه تم تركيب المحطة أعلى مبنى ديوان عام محافظة كفر الشيخ ، بحضور فريق عمل الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ومركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية والسادة مسئولي البيئة بالمحافظة ، وتتضمن هذه المحطة أجهزة قياس الأتربة العالقة المستنشقة ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر وأقل من 2.5 ميكرومتر متضمنة قياس عنصر الرصاص والأتربة المتساقطة وغازات أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين.

وتعد مشكلة التلوث البيئى فى مصر أحد أهم المشكلات التى تسعى الدولة فى الوقت الراهن لمواجهتها فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، وقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة تلوث الهواء، منها التوسع فى إنشاء محطات رصد ملوثات الهواء المحيط والتى تتولى رصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة وإعداد مؤشر عام عن مستوى جودة الهواء.

وبإعلان هذه المحطة فقد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 96 محطة رصد على مستوى الجمهورية .