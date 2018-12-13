شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف روجت وزارة الهجرة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صممت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فيديو خاص للترويج لمؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، المرتقب انطلاقه الإثنين المقبل، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت وزارة الهجرة، فى بيان لها، إن المؤتمر سيضم 30 عالمًا خبيرًا مصريًا بالخارج هم من أنبه عقولنا في مجالات التعليم المختلفة، حيث سيناقش ويبحث كل السبل الممكنة لتطوير التعليم والنهوض به، من خلال تجاربهم وخبراتهم العميقة في تطوير المنظومات التعليمية بمختلف دول العالم.

ويأتى المؤتمر تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2019 عاما للتعليم، ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصرى، وهى الركيزة الأساسية فى عمليات التنمية المستدامة مصر 2030.