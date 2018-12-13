شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قصة القانون 70 لـ2009 لمنع تداول الطيور الحيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية ، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، بأن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات مهمة بعد عدة اجتماعات لها الأيام الماضية للبدء فى التطبيق على صعيد محافظتى القاهرة والجيزة خلال شهر إبريل المقبل، والتى تهدف بشكل كبير فى تفعيل المنظومة بما يساهم فى نمو صناعة الدواجن فى مصر وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد "الخليج 365 " أبرز ما جاء بنص القانون الصادر فى 2009 :



- ممنوع منعا باتا بيع أو تداول الطيور أو الدواجن إلا بعد ذبحها فى مجازر مرخصة من قبل وزارة الزراعة.

- عدم تربية الطيور إلا فى أماكن مرخصة

- يحق للهيئة العامة للخدمات الطبية فى إعدام أى بؤرة محل الإصابة

- فى حال المخالفة الحبس يصل إلى مدة لا تقل عن 6 أشهر

- حدد القانون غرامات تصل من 1000 حتى 10 آلاف جنيه

- غلق الأماكن غير المرخص لها بالذبح لمدة تصل إلى 3 أشهر ومصادرة الطيور لحساب وزارة الزراعة

- تم تطبيق القرار فى الفترة من 2009 لـ 2011 وبعد ذلك توقف

- تم تعطيل القانون بعد ذلك إلى اليوم ولم ينفذ إلا فى الأوقات الراهنة