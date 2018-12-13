شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحجر الزراعى من إيطاليا: اجتماع دولى لحماية محصول الزيتون من مرض وبائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ممثلا عن وزارة الزراعة، فى الاجتماع الدولى لمناقشة التدابير الحجرية والفنيه اللازمة لمنع انتشار بكتيريا الزايليللا فاستيديوزا المسببة لوباء التدهور السريع فى أشجار الزيتون. وقال الدكتور أحمد العطار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من إيطاليا، إن الاجتماع عقد فى مدينة بارى الإيطالية فى مركز سيام وبرعاية المجلس الدولى الزيتون، وتم مناقشة خطورة هذا المرض الوبائى الذى ينتشر فى أوروبا وأمريكا وكيفية حماية الدول من انتقال الوباء إليها أو انتشاره.





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